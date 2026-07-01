Faille critique WordPress — corrigée le 17 juillet 2026

Votre site WordPress est-il exposé à la faille wp2shell ?

Une faille critique permet de prendre le contrôle d'un site WordPress non à jour, sans mot de passe. Testez le vôtre en 10 secondes.

🔒 On lit uniquement le numéro de version affiché publiquement par votre site. Aucune attaque, aucune donnée stockée, aucune connexion à votre administration.

C'est quoi la faille « wp2shell » ?

Découverte par le chercheur Adam Kues (Assetnote / Searchlight Cyber) et corrigée par WordPress le 17 juillet 2026, wp2shell est en réalité l'enchaînement de deux failles présentes dans le cœur de WordPress lui-même — pas dans un plugin qu'on pourrait désinstaller :

Enchaînées, elles permettent à un attaquant anonyme — sans compte, sans plugin, sans la moindre interaction — d'exécuter du code sur le serveur via une simple requête HTTP. C'est ce qu'on appelle une RCE pré-authentifiée : le pire scénario pour un site web.

Suis-je concerné ?

Cela dépend de votre version de WordPress :

Pourquoi c'est urgent : les correctifs sont publics et WordPress est open source. Les premières attaques automatisées ont été observées « dans la nature » dès le lendemain de la publication. Chaque heure sans mise à jour compte.

Questions fréquentes

Cet outil attaque-t-il mon site ?

Non. Il se contente de lire le numéro de version que votre site publie déjà publiquement (dans le code de la page, le flux RSS ou l'API REST) — exactement ce que fait un navigateur. Aucun code d'exploitation n'est envoyé, rien n'est modifié, aucune donnée n'est conservée.

Le test dit « version inconnue ». C'est grave ?

Non, c'est même plutôt bon signe : cela veut dire que votre version est masquée (souvent par un plugin de sécurité). Dans ce cas, impossible de conclure à distance : connectez-vous à votre administration et vérifiez la version dans « Tableau de bord → Mises à jour ». Dans le doute, mettez à jour.

Mon site est en 7.0.2 / 6.9.5, je suis tranquille ?

Pour cette faille précise, oui. Mais gardez les mises à jour automatiques activées : d'autres failles apparaîtront. La règle d'or reste : un WordPress à jour, des extensions à jour, et des sauvegardes régulières.

J'ai un cache d'objets (Redis/Memcached), suis-je protégé ?

La partie « exécution de code » de la faille est plus difficile à déclencher quand un cache d'objets persistant est actif — mais l'injection SQL, elle, reste exploitable. Ne comptez pas sur votre configuration : la seule vraie protection, c'est la mise à jour.

Sources officielles et vérifiées :
· WordPress.org — Annonce de la version 7.0.2
· Avis de sécurité GitHub (GHSA-ff9f-jf42-662q)
· Analyse technique Rapid7
· Recherche originale : Adam Kues — Assetnote / Searchlight Cyber.