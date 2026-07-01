Une faille critique permet de prendre le contrôle d'un site WordPress non à jour, sans mot de passe. Testez le vôtre en 10 secondes.

🔒 On lit uniquement le numéro de version affiché publiquement par votre site. Aucune attaque, aucune donnée stockée, aucune connexion à votre administration.

C'est quoi la faille « wp2shell » ?

Découverte par le chercheur Adam Kues (Assetnote / Searchlight Cyber) et corrigée par WordPress le 17 juillet 2026, wp2shell est en réalité l'enchaînement de deux failles présentes dans le cœur de WordPress lui-même — pas dans un plugin qu'on pourrait désinstaller :

CVE-2026-63030 (critique) — une confusion de route sur l'endpoint /wp-json/batch/v1 de l'API REST.

(critique) — une confusion de route sur l'endpoint de l'API REST. CVE-2026-60137 (élevée) — une injection SQL via le paramètre author__not_in de WP_Query.

Enchaînées, elles permettent à un attaquant anonyme — sans compte, sans plugin, sans la moindre interaction — d'exécuter du code sur le serveur via une simple requête HTTP. C'est ce qu'on appelle une RCE pré-authentifiée : le pire scénario pour un site web.

Suis-je concerné ?

Cela dépend de votre version de WordPress :

6.9.0 → 6.9.4 et 7.0.0 → 7.0.1 : vulnérables à la chaîne complète (prise de contrôle). Urgence maximale.

et : vulnérables à la chaîne complète (prise de contrôle). 6.8.0 → 6.8.5 : vulnérables à l'injection SQL seule (vol/altération de données).

: vulnérables à l'injection SQL seule (vol/altération de données). Corrigées : 6.8.6 , 6.9.5 , 7.0.2 et versions suivantes.

, , et versions suivantes. Versions antérieures à 6.8 : pas concernées par wp2shell (mais souvent obsolètes pour d'autres raisons).

Pourquoi c'est urgent : les correctifs sont publics et WordPress est open source. Les premières attaques automatisées ont été observées « dans la nature » dès le lendemain de la publication. Chaque heure sans mise à jour compte.